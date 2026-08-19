Droga é encontrada dentro de compartimento de hidrômetro no Centro de Jandaia do Sul

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Uma porção de substância análoga à maconha foi encontrada dentro do compartimento do hidrômetro de um imóvel comercial na região central de Jandaia do Sul. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (18).
Segundo o registro policial, a equipe foi acionada pela Central de Operações após uma mulher, de 48 anos, localizar um invólucro plástico transparente enquanto realizava suas atividades no estabelecimento, situado na Rua Doutor Clementino Schiavon Puppi.
Dentro do invólucro havia uma substância com características semelhantes à maconha. O material foi pesado e totalizou 5,4 gramas.
A equipe policial recolheu a droga, que foi devidamente acondicionada e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul. O material ficou à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis.
Não há informações, até o momento, sobre a identificação de quem teria deixado a substância no local.
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