Agritech Rodeio Show 2026 começa nesta sexta-feira em Jandaia do Sul
Evento segue até domingo no Parque de Exposições com entrada franca, programação técnica, exposição, geração de negócios, rodeio profissional e shows nacionais Começa nesta sexta-feira,...
Bolão de Marumbi fatura quina da Mega-Sena
Um bolão realizado em Marumbi, no Vale do Ivaí, foi premiado no concurso 3.046 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (18). A aposta...
Faleceu Aparecido Donizete Sian
Faleceu Aparecido Donizete Sian aos 71 anos. O velório acontece na capela mortuária e o sepultamento será às 16 h desta quarta-feira (19). Ele...
Idoso perde R$ 33 mil após golpe de falsa consultoria financeira em Cambira
Um homem de 65 anos procurou a Polícia Militar após perceber que havia sido vítima de um golpe envolvendo uma suposta consultoria financeira em...
Droga é encontrada dentro de compartimento de hidrômetro no Centro de Jandaia do Sul
Uma porção de substância análoga à maconha foi encontrada dentro do compartimento do hidrômetro de um imóvel comercial na região central de Jandaia do...
Tragédia no Paraná: 23 morrem em acidente com ônibus da Saúde
Um grave acidente entre um micro-ônibus e uma carreta deixou 23 pessoas mortas na madrugada desta quarta-feira (19), na BR-373, em Ipiranga, na região dos...
Faleceu Samuel Rodrigues dos Santos
Faleceu aos 51 anos, Samuel Rodrigues dos Santos. O velório acontece na Capela do Prever de Jandaia do Sul à partir das 23h desta terça-feira...