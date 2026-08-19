Faleceu Aparecido Donizete Sian

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Faleceu Aparecido Donizete Sian aos 71 anos. O velório acontece na capela mortuária e o sepultamento será às 16 h desta quarta-feira (19). Ele era pai da Cíntia Sian e do Bola 7 e marido da dona Lurdes que vende doce caseiro.

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