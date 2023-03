Veículo roubado em Arapongas é recuperado em Jandaia do Sul

Conforme a PM, nesta quarta-feira (8), devido ao sistema de monitoração da cidade de Jandaia do Sul e o alerta de roubo de um veículo Doblo Branco, que foi notificado transitando nos arredores da cidade, e acabara de entrar no bairro Vila Rica a equipe RPA encontrou o utilitário que acabará de ser abandonado as margens de uma mata.

A carro foi apreendido e guinchado até a Polícia Civil.

No interior do veículo havia cerca de 56 galões com produtos de limpeza.

Ainda conforme a PM, no momento em que a Doblo foi recuperada pela equipe policial de Jandaia do Sul, chegou uma ligação informando que existia um Honda Civic, branco, com três homens suspeitos, ocorrência essa que foi repassada para o município de Cambira atender.

O veículo recuperado foi roubado na cidade de arapongas.