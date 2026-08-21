Isabella aniversariando

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Aniversariando nesta sexta-feira (21), Isabella Turra Ravaneli.

Neste dia especial, a família deseja que Isabella tenha um feliz aniversário e que Deus esteja sempre presente em sua vida, abençoando, protegendo e iluminando seus caminhos.

Que ela aproveite esta nova fase com muita alegria, cercada de amor e de pessoas especiais. A família destaca o orgulho que sente por ela e declara todo o amor por essa menina doce e querida.

As amigas também deixam suas felicitações e ressaltam o quanto Isabella é especial. A mensagem é para que ela aproveite intensamente cada momento desta nova etapa.

Feliz 17 anos, Isabella! Que seja uma fase repleta de felicidade, conquistas e momentos inesquecíveis!

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