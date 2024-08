Veículo furtado é incendiado em Kaloré

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Kaloré às 17h32 desta quarta-feira (14) no Bairro Meloca, zona rural.

Conforme a PM, a equipe foi acionada informando que no endereço, populares haviam visualizado um veículo pegando fogo.

A equipe ao chegar no local acionou o caminhão pipa do município de Kaloré para tentar apagar o fogo que estava consumindo o veículo. Segundo testemunhas, três elementos de estatura mediana, masculinos usando capuz haviam ateado fogo no veículo e tomado rumo a um bairro próximo a cidade.

A equipe iniciou diligências no intuito de encontrar suspeitos, porém não foi logrado êxito. Ao retornar no local da ocorrência a equipe conseguiu identificar o veículo, sendo ele uma Fiat Doblo, com emplacamento da cidade de Cruzmaltina, furtado naquela cidade.

O carro foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para as devidas providências.