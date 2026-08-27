Ação conjunta promove revitalização de espaço público em Jandaia do Sul

Uma ação conjunta entre a Prefeitura e voluntários do Sicredi promoveu a revitalização de um espaço público no município, no último sábado (23), durante o Dia C de Cooperar.
A equipe do Sicredi e da Prefeitura realizou pintura, plantio de mudas e recolhimento de resíduos no local. O trabalho foi preparado previamente por equipes da Prefeitura, por meio dos departamentos de Agricultura e Meio Ambiente e Almoxarifado.
Durante a semana, foram realizados serviços de poda, retirada de galhos, limpeza, desobstrução do rio e remoção de sofás e outros materiais volumosos. A calçada também foi revitalizada e um novo corrimão foi instalado.
Além disso, foram abertas as covas para o plantio das árvores frutíferas. Com a preparação antecipada do espaço, os voluntários puderam concluir a ação no sábado pela manhã.
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