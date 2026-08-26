Ocorrências policiais movimentam Bom Sucesso nesta terça-feira

A Polícia Militar registrou diferentes ocorrências em Bom Sucesso nesta terça-feira (25), incluindo abordagem de suspeito, desentendimento entre casal e duas situações de infração de trânsito.

Durante a tarde, por volta das 13h47, a equipe foi acionada para verificar a presença de um homem em atitude suspeita nas proximidades do Mercado Santa Paula, na Rua Nahur Vanzella. Os policiais localizaram um homem de 39 anos, em situação de rua, com as características informadas. Ele foi abordado e revistado, mas nada de ilícito foi encontrado. Após consulta aos sistemas, também não foram constatadas pendências criminais. O homem foi orientado e liberado.

Pouco depois, às 17h08, a PM atendeu uma ocorrência de desentendimento entre um casal na Rua Delegado Pedro Silveira. Uma mulher de 30 anos, que apresentava sinais de embriaguez, relatou que havia discutido verbalmente com o convivente, de 39 anos, enquanto estavam em um bar. Ela afirmou não ter sofrido agressões físicas, psicológicas ou morais. Como não foram identificados indícios de crime, ambos foram orientados e liberados.

Às 18h24, durante patrulhamento na Rua Francisco Antonio Parra Martinez, os policiais tentaram abordar uma motocicleta Honda CG 150 Titan KS ocupada por dois indivíduos, que apresentava ruído excessivo no escapamento. A motocicleta foi localizada posteriormente estacionada em via pública, com o condutor, de 54 anos, ao lado.

Durante a fiscalização, foi constatado que o homem não possuía CNH, que o veículo apresentava pendências de licenciamento desde 2009 e que o sistema de escapamento estava em desacordo com as normas do CONTRAN. Diante das irregularidades, a motocicleta foi recolhida ao pátio conveniado ao Detran e foram lavradas as notificações cabíveis. O condutor foi liberado após os procedimentos.

Já às 20h51, na Avenida Julio Alves Machado, uma equipe abordou o condutor de uma Honda Biz vermelha após constatar que a iluminação traseira estava inoperante. O condutor, de 16 anos, não possuía CNH.

A fiscalização também apontou desgaste excessivo no pneu dianteiro e problemas no sistema de iluminação. A documentação e o licenciamento estavam regulares, mas, como as irregularidades não puderam ser corrigidas no local, a motoneta foi recolhida ao pátio do Detran. O adolescente foi orientado e liberado.