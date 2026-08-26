Dois incêndios são registrados em menos de uma hora em Jandaia do Sul

A Brigada Comunitária de Jandaia do Sul atendeu a duas ocorrências de incêndio na tarde desta quarta-feira (26), em diferentes pontos da cidade.
A primeira situação foi registrada por volta das 13h, quando um caminhão que estava estacionado no pátio de uma empresa, na Avenida Tancredo Neves, apresentou um princípio de incêndio. A equipe foi acionada e chegou rapidamente ao local e o fogo foi controlando restando danos materiais no veículo.
Cerca de 50 minutos depois, os brigadistas foram chamados para atender um incêndio em uma residência no Jardim Esmeralda. Dois irmãos idosos, que moravam no imóvel, não estavam na casa no momento em que o fogo começou.
As chamas destruíram grande parte da residência. A ação rápida dos bombeiros, porém, permitiu preservar um dos quartos do imóvel, onde havia uma quantia em dinheiro guardada.
As causas dos dois incêndios não foram informadas.
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