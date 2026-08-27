Apucarana oferece 577 vagas de emprego nesta quinta-feira

A Agência do Trabalhador de Apucarana disponibiliza 577 vagas de trabalho nesta quinta-feira (27). As oportunidades contemplam diferentes setores e níveis de experiência, incluindo postos para quem busca o primeiro emprego e para profissionais que já possuem experiência no mercado.

Entre as vagas sem exigência de experiência estão oportunidades para auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de limpeza, auxiliar de expedição, atendente balconista, jovem aprendiz, vendedor interno, vigia e zelador, entre outras funções. O cargo de auxiliar de produção é um dos que reúne maior número de oportunidades, com 66 vagas.

Também há oportunidades para profissionais de áreas específicas, como mecânico de manutenção industrial, motoristas de caminhão, técnico em informática, torneiro mecânico, eletricista industrial e padeiro.

Para quem possui formação técnica ou superior, estão disponíveis vagas para analista contábil, analista de recursos humanos, enfermeiro, nutricionista, professor de informática, técnico de enfermagem, técnico de informática e técnico de segurança do trabalho, entre outras funções.

O levantamento também inclui vagas destinadas a pessoas com deficiência, além de oportunidades nos setores de alimentação, construção civil, comércio e indústria de costura e confecção.

Os interessados devem procurar a Agência do Trabalhador de Apucarana, localizada na Avenida Curitiba, 1550, no Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para se candidatar, é necessário apresentar documentos pessoais e a carteira de trabalho, que pode ser física ou digital. Informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 3122-1084 ou pelo WhatsApp (43) 99654-9318.

As vagas estão sujeitas a alterações conforme os processos de contratação e a abertura de novas oportunidades pelas empresas.