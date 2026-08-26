EDITAL DE VAGAS NO *DIA 21/08/2026* DA EMPRESA: *COMMANDERS SMART WEAR* EM JANDAIA DO SUL PR
*ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO PRODUTOS*
*AUXILIAR DE ACABAMENTO*
*AUXILIAR DE ENFESTO DE TECIDOS*
*AUXILIAR DE ETIQUETAGEM*
*AUXILIAR PCP RISCO DE TECIDOS*
*CORTADOR(A) DE TECIDOS | COM EXPERIENCIA*
*COSTUREIRAS PARA UNIFORMES*
*DESENHISTA LOGOTIPO*
*VENDEDOR(A) INTERNO*
*ZELADOR(A) DE LIMPEZA*
Salário + Refeitório na Empresa + Transporte pela empresa + Convenio com Farmácia+ Prêmio de Assiduidade
REQUISITOS:
Ambos os Sexos
Aceita-se candidato(a) de Apucarana, Cambira, Jandaia do Sul e Mandaguari PR
*Disponibilidade para atuar no Parque Industrial em Jandaia do Sul PR*
Interessados enviar currículo no whatsapp (43) 9.9683-7575