Jovem de 19 anos é ferido com cinco golpes de faca em Marumbi

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Um jovem de 19 anos foi ferido com cinco golpes de faca na manhã desta quarta-feira (26), na Rua Paulo Costa, em Marumbi. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar por volta das 7h23.
Segundo o relato da vítima aos policiais, ele estava saindo de casa para trabalhar quando foi atingido pelos golpes, desferidos pelo próprio irmão, de 15 anos. Conforme o jovem, não houve uma motivação aparente para a agressão.
A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital. O médico responsável informou à equipe policial que o rapaz não corria risco de morte.
Após a agressão, o adolescente fugiu do local e não foi localizado durante as buscas realizadas pela Polícia Militar. Um boletim de ocorrência foi confeccionado e encaminhado à autoridade competente para as providências cabíveis.
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