Trabalhador sofre queimaduras em 50% do corpo após explosão de cilindro em Maringá

Um técnico de manutenção de ar-condicionado, de 35 anos, ficou gravemente ferido após a explosão de um cilindro de gás durante um serviço em um apartamento na Zona 3, em Maringá, na tarde desta quinta-feira (27).

Segundo informações , o trabalhador realizava a manutenção de um aparelho e fazia a troca do gás quando ocorreu a explosão. Com o impacto, ele sofreu queimaduras em aproximadamente 50% do corpo, além de lacerações e fraturas. O homem também perdeu uma quantidade significativa de sangue.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Suporte Avançado do Samu foram mobilizadas para atender a ocorrência. Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser intubada ainda no local.

Após receber os primeiros atendimentos, o trabalhador foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Maringá, onde permaneceu sob cuidados médicos.

As circunstâncias que provocaram a explosão deverão ser apuradas.