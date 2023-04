Veículo é furtado próximo a igreja em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 21h52 deste sábado (8) nas proximidaes da Igreja Assémbleia de Deus, no centro de Jandaia do Sul.

Conforme a PM, relatou o solicitante que deixou seu veículo estacionado para ir a igreja por volta de 20h e por volta de 21h saiu e percebeu que o veículo não estava no local. No interior do carro havia uma bolsa com ferramentas, parafusadeira Stanley e Black Decker, bateria da máquina e bateria reserva, jogo de chaves e óculos pessoal.

Foi realizado patrulhamento, mas o veículo não foi encontrado.

Atualização: O carro foi localizado em Arapongas sem as ferramentas.