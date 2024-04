Veículo é furtado no centro de Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 20h de segunda-feira (1) na Rua Luiz Marcondes, próximo ao Banco do Brasil.

Conforme a PM, durante patrulhamento, a equipe policial foi acionada pela vítima, o qual relatou que deixou seu veículo VW/GOL I estacionado em via pública por volta das 19 horas e quando retornou constatou o furto do mesmo.

Mais tarde a Polícia Militar foi novamente chamada onde o solicitante informou que acabou anunciando o ocorrido nas redes sociais colocando seu telefone de contato para possíveis informações e que após começou receber ameaças por ligações telefônicas para efetuar transferências de valores Via Pix. Que provavelmente golpistas estariam se aproveitando do furto ocorrido com seu veículo. O mesmo acabou sendo devidamente orientado.