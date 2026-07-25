Enxame de abelhas dificulta socorro após capotamento em Apucarana

Um capotamento registrado na manhã deste sábado (25) deixou quatro pessoas feridas na PR-170, em Apucarana. Entre as vítimas estão uma mulher e três crianças. O acidente ocorreu por volta das 11 horas, no trecho da rodovia sentido Cambira, pouco antes da entrada da Estrada Bela, na região do Barreiro.
De acordo com as informações, o veículo, um Fiat Palio, seguia pela rodovia quando a motorista perdeu o controle da direção e o automóvel capotou às margens da pista.
Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da concessionária Motiva, responsável pelo trecho, foram mobilizadas para o atendimento da ocorrência. Durante o resgate, os socorristas enfrentaram uma dificuldade adicional devido à presença de um enxame de abelhas no local, situação que foi rapidamente controlada.
Após o atendimento inicial, todas as vítimas foram retiradas do veículo e encaminhadas ao Hospital da Providência, em Apucarana.
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