Jandaia: Acidente é registrado em curva conhecida por ocorrências de acidentes fatais

Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na manhã deste sábado (25) na BR-369, em Jandaia do Sul, no trecho entre o trevo de acesso ao Vale do Ivaí e a Associval.
A colisão aconteceu em uma curva conhecida pelo alto número de acidentes. O local já foi palco de diversas ocorrências graves, incluindo acidentes com vítimas fatais, o que reforça a necessidade de atenção redobrada por parte dos motoristas que trafegam pela rodovia.
A Brigada Comunitária de Jandaia do Sul foi acionada para atender a ocorrência. No entanto, ao chegar ao local, os socorristas constataram que não havia pessoas feridas. O acidente resultou apenas em danos materiais nos veículos envolvidos.
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