Loja é alvo de arrombamento na madrugada deste domingo em Cambira

Um estabelecimento comercial localizado na Rua Ponta Grossa, no Centro de Cambira, foi alvo de um furto qualificado na madrugada deste domingo (26).
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta da 1h59, após a Central de Operações receber a informação sobre o arrombamento do comércio.
No local, a proprietária relatou que foi avisada pelo segurança da empresa, que percebeu que a porta do estabelecimento havia sido arrombada. Ao chegar à loja, ela verificou, por meio das imagens do sistema de monitoramento interno, que dois homens invadiram o local.
Segundo as imagens, os suspeitos furtaram diversas peças de vestuário e semijoias antes de deixarem o estabelecimento.
A Polícia Militar realizou buscas e patrulhamento nas imediações, mas os autores do crime não foram localizados.
O boletim de ocorrência foi registrado, e a vítima recebeu as orientações cabíveis. O caso deverá ser investigado para identificar os responsáveis pelo furto.
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