Loja é alvo de arrombamento na madrugada deste domingo em Cambira

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Um estabelecimento comercial localizado na Rua Ponta Grossa, no Centro de Cambira, foi alvo de um furto qualificado na madrugada deste domingo (26).
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta da 1h59, após a Central de Operações receber a informação sobre o arrombamento do comércio.
No local, a proprietária relatou que foi avisada pelo segurança da empresa, que percebeu que a porta do estabelecimento havia sido arrombada. Ao chegar à loja, ela verificou, por meio das imagens do sistema de monitoramento interno, que dois homens invadiram o local.
Segundo as imagens, os suspeitos furtaram diversas peças de vestuário e semijoias antes de deixarem o estabelecimento.
A Polícia Militar realizou buscas e patrulhamento nas imediações, mas os autores do crime não foram localizados.
O boletim de ocorrência foi registrado, e a vítima recebeu as orientações cabíveis. O caso deverá ser investigado para identificar os responsáveis pelo furto.

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