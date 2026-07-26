Homem que ajudava casal que havia sofrido queda de moto é atropelado e fica em estado grave

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Um grave acidente mobilizou equipes de resgate na noite deste sábado (25), na BR-376, entre os bairros Jardim das Flores e Araucárias.
De acordo com as informações, por volta das 20h20, um casal sofreu uma queda de motocicleta e um pedestre que ajudava o casal acabou sendo atropelado por um automóvel que passava pelo local.
O homem sofreu ferimentos graves e recebeu atendimento da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Um médico que passava pela rodovia parou para prestar os primeiros socorros à vítima, contribuindo com o atendimento inicial.
A Brigada Comunitária também esteve no local, prestando apoio à ocorrência e realizando a sinalização e orientação do trânsito para garantir a segurança dos motoristas e das equipes de resgate.
O casal sofreu apenas escoriações.
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