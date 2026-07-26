Homem que ajudava casal que havia sofrido queda de moto é atropelado e fica em estado grave

Benício aniversariando
Benício Henrique de Souza Andrade está aniversariando neste domingo (26). Parabéns de todos os familiares. .
Homem que ajudava casal que havia sofrido queda de moto é atropelado e fica...
Um grave acidente mobilizou equipes de resgate na noite deste sábado (25), na BR-376, entre os bairros Jardim das Flores e Araucárias. De acordo com...
Enxame de abelhas dificulta socorro após capotamento em Apucarana
Um capotamento registrado na manhã deste sábado (25) deixou quatro pessoas feridas na PR-170, em Apucarana. Entre as vítimas estão uma mulher e três...
Jandaia: Acidente é registrado em curva conhecida por ocorrências de acidentes fatais
Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na manhã deste sábado (25) na BR-369, em Jandaia do Sul, no trecho entre o trevo de...
Incêndio em residência: André Amaral traz mais detalhes
Uma residência de madeira foi completamente destruída por um incêndio no final da tarde desta sexta-feira (24), no Jardim Vista Alegre, em Jandaia do...
Incêndio destrói residência de madeira no Jardim Vista Alegre, em Jandaia do Sul
Uma residência de madeira foi completamente destruída por um incêndio no final da tarde desta sexta-feira (24), no Jardim Vista Alegre, em Jandaia do...
Prefeitura realiza reunião de alinhamento com médicos da rede municipal de saúde
Na tarde desta quinta-feira, 23 de julho, a Prefeitura promoveu uma reunião na sala de reuniões do Paço Municipal com os médicos que atuam...
Acidente entre carro e motoniveladora é registrado em Rio Bom
Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma motoniveladora foi registrado em uma estrada rural de Rio Bom e resultou em danos materiais...