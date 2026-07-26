Homem é preço após furtar produtos em supermercado recém inaugurado em Jandaia do Sul

Um homem de 36 anos foi preso na tarde de sábado (25) após furtar produtos de um supermercado localizado na Avenida Paraná, no Centro de Jandaia do Sul.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender a ocorrência de furto simples. No estabelecimento, o gerente informou que o suspeito foi flagrado pelas câmeras de monitoramento deixando o supermercado com diversos produtos sem efetuar o pagamento.
Entre os itens recuperados estavam várias unidades de chocolate e outros produtos relacionados em documento anexo da ocorrência.
Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao homem, que foi encaminhado, juntamente com os produtos recuperados, à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, onde foram adotadas as providências cabíveis.
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