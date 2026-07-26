Acidente de trabalho e quedas de moto mobilizam SAMU e Brigada Comunitária

Equipes do SAMU e da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul atenderam diversas ocorrências ao longo deste domingo (26). Os atendimentos envolveram acidente com motocicleta, acidente de trabalho e queda de moto.
No início da manhã, a Brigada Comunitária foi acionada para atender uma ocorrência no trevo de São José. A informação inicial era de que uma motocicleta teria colidido contra um barranco. No entanto, ao chegarem ao local, os socorristas encontraram apenas o veículo, sem qualquer ocupante nas proximidades. As circunstâncias do ocorrido não foram esclarecidas.
Também durante a manhã, uma equipe do SAMU foi mobilizada para prestar socorro a um trabalhador de uma empresa localizada em Cambira. De acordo com as informações, uma peça de uma estrutura de ferro caiu sobre o funcionário durante o expediente. A vítima estava consciente e orientada no momento do atendimento e foi encaminhada ao Hospital da Providência, em Apucarana, para avaliação médica.
Já por volta das 11h20, a Brigada Comunitária voltou a ser acionada para atender uma vítima de queda de motocicleta na região da ponte do Nova Jandaia. Havia muita lama na rua ocasionando a queda. Após receber os primeiros socorros no local, o motociclista foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Jandaia do Sul. Segundo as informações, seu estado não é grave.
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