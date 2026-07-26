Morre jovem que foi atropelado enquanto ajudava casal

A solidariedade terminou em tragédia na noite deste sábado (25), em Jandaia do Sul. O jovem, identificado como Danilo, que foi atropelado enquanto prestava ajuda a um casal que havia sofrido uma queda de motocicleta na BR-376 não resistiu aos graves ferimentos e morreu após o acidente.
A ocorrência foi registrada por volta das 20h20, no trecho da rodovia entre os bairros Jardim das Flores e Araucárias.
Segundo as informações, um casal havia caído de motocicleta e o jovem que passava parou para prestar auxílio às vítimas. Enquanto ajudava os ocupantes da moto, ele acabou sendo atingido por um automóvel que trafegava pela rodovia.
O jovem sofreu ferimentos gravíssimos e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Antes da chegada das equipes de resgate, um médico que passava pelo local parou para prestar os primeiros socorros, contribuindo com o atendimento inicial da vítima.
O casal que havia sofrido a queda de motocicleta teve apenas escoriações e recebeu atendimento no local.
Nota de pesar
Neste momento de profunda tristeza, manifestamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos do jovem. Que Deus conforte o coração de todos e conceda força para enfrentar essa irreparável perda. Sua atitude de parar para ajudar o próximo demonstra um gesto de altruísmo e humanidade.
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