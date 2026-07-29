Veículo é destruído por incêndio durante a madrugada em Mandaguari

Um Fiat Uno ficou completamente destruído após ser atingido por um incêndio na madrugada desta quarta-feira (29), na Rua João Carlos Casavechia, no Jardim Bela Vista, em Mandaguari.

De acordo com informações do proprietário, ele estava na residência de uma amiga quando sentiu um forte cheiro de fumaça. Ao sair para verificar o que estava acontecendo, encontrou o veículo já completamente tomado pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio, porém o automóvel já havia sido totalmente consumido pelo fogo, resultando em perda total.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

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