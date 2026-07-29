Jovem é preso com motocicleta furtada em Jandaia do Sul

Um jovem de 18 anos foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul na tarde de terça-feira (28), após ser encontrado com uma motocicleta que possuía alerta de furto. A ocorrência foi registrada por volta das 17h34, na Rua Benedito José da Silva, na região da Vila Rica.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu denúncias de que o rapaz estaria escondendo uma motocicleta JTA/Suzuki EN125 Yes SE, com registro de furto. O veículo havia sido furtado no dia 17 de julho de 2026, no município de Marialva.
Com base nas informações e por já conhecer os locais de trabalho e residência do suspeito, os policiais realizaram diligências até o imóvel indicado. No quintal da residência, a motocicleta foi localizada.
A ação contou com o apoio da Polícia Civil, que acompanhou a ocorrência. O jovem atendeu ao chamado das equipes e afirmou que havia adquirido a motocicleta recentemente. No entanto, ao ser informado de que o veículo possuía alerta de furto, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com a motocicleta apreendida, à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que dará sequência aos procedimentos de Polícia Judiciária para apurar as circunstâncias da aquisição do veículo e eventual responsabilidade criminal do envolvido.
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