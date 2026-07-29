Quarta Verde

Morador de Bom Sucesso denuncia empréstimo consignado fraudulento e suspeita de invasão da conta...
Um morador da zona rural de Bom Sucesso procurou o destacamento da Polícia Militar na terça-feira (28) para registrar um caso de estelionato após...
Veículo é destruído por incêndio durante a madrugada em Mandaguari
Um Fiat Uno ficou completamente destruído após ser atingido por um incêndio na madrugada desta quarta-feira (29), na Rua João Carlos Casavechia, no Jardim...
Jovem é preso com motocicleta furtada em Jandaia do Sul
Um jovem de 18 anos foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul na tarde de terça-feira (28), após ser encontrado...
Faleceu Clemilda Rezende Vais Lima
Faleceu aos 54 anos, Clemilda Rezende Vais Lima. A cerimônia de despedida será realizada nesta quarta-feira (29) das 6h às 17h, na Capela do Prever...
Prefeitura de Jandaia do Sul alerta sobre o descarte correto de pneus
A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Saúde e do Controle às Endemias, orienta a população sobre a importância...
Turista morre após embarcação virar durante passeio nas Cataratas do Iguaçu
Um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (28) no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. Uma embarcação utilizada em um...
Motorista da Viação Garcia, morador de Apucarana, morre em grave acidente entre ônibus e...
Uma tragédia marcou a manhã desta terça-feira (28). Um motorista da Viação Garcia, morador de Apucarana, morreu após o ônibus que conduzia se envolver...