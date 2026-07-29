Morador de Bom Sucesso denuncia empréstimo consignado fraudulento e suspeita de invasão da conta Gov.br

Um morador da zona rural de Bom Sucesso procurou o destacamento da Polícia Militar na terça-feira (28) para registrar um caso de estelionato após identificar um empréstimo consignado que, segundo ele, nunca solicitou.
De acordo com o boletim de ocorrência, o homem relatou que percebeu um desconto em seu contracheque referente a um contrato de empréstimo consignado emitido por uma instituição financeira no valor total de R$ 2.322,37, com parcelas mensais de R$ 434,02.
A vítima afirmou aos policiais que não possui conta bancária na instituição responsável pelo contrato e que jamais autorizou ou contratou qualquer empréstimo.
Durante a tentativa de verificar a situação por meio do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT)/Gov.br, o morador constatou que sua senha havia sido alterada. Ao tentar recuperar o acesso utilizando seu CPF, foi informado de que o link para redefinição da senha havia sido enviado para um endereço de e-mail desconhecido, indicando que terceiros teriam modificado seus dados cadastrais sem sua autorização.
Diante da suspeita de fraude e possível invasão da conta Gov.br, a vítima foi orientada pela Polícia Militar a procurar a Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, onde o caso será investigado e os procedimentos de polícia judiciária serão adotados.
.