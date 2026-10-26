Veículo é atingido por possível disparo de arma de fogo em avenida de Cambira

Um homem encontrou uma perfuração no seu veículo Ford Escort, possivelmente causada por um disparo de arma de fogo, após transitar pela Avenida Brasil, na região central de Cambira. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar no domingo (25).

De acordo com o relato da vítima, o fato aconteceu no dia anterior, quando ele seguia pela avenida em direção a um estabelecimento comercial. Ao se aproximar do cruzamento com a Rua Guanabara, o motorista ouviu um estampido e parou o veículo imediatamente, mas não percebeu nenhuma anormalidade naquele momento.

Na manhã seguinte, ao verificar o carro na garagem de sua residência, o homem identificou uma perfuração na parte inferior direita do para-choque dianteiro.

Conforme o registro policial, o suposto projétil teria atravessado o para-choque e atingido o reservatório de óleo da direção hidráulica, provocando uma perfuração. Há a suspeita de que o projétil tenha ficado alojado no interior do reservatório.

A vítima foi orientada a comparecer à Delegacia de Polícia Civil de Apucarana, levando o veículo e uma cópia do boletim de ocorrência, para a realização de perícia técnica e demais procedimentos necessários à apuração dos fatos.

As circunstâncias do ocorrido deverão ser investigadas. Até o momento, não há informações sobre a origem do possível disparo ou sobre suspeitos.