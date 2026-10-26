Veículo é atingido por possível disparo de arma de fogo em avenida de Cambira

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Um homem encontrou uma perfuração no seu veículo Ford Escort, possivelmente causada por um disparo de arma de fogo, após transitar pela Avenida Brasil, na região central de Cambira. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar no domingo (25).

De acordo com o relato da vítima, o fato aconteceu no dia anterior, quando ele seguia pela avenida em direção a um estabelecimento comercial. Ao se aproximar do cruzamento com a Rua Guanabara, o motorista ouviu um estampido e parou o veículo imediatamente, mas não percebeu nenhuma anormalidade naquele momento.

Na manhã seguinte, ao verificar o carro na garagem de sua residência, o homem identificou uma perfuração na parte inferior direita do para-choque dianteiro.

Conforme o registro policial, o suposto projétil teria atravessado o para-choque e atingido o reservatório de óleo da direção hidráulica, provocando uma perfuração. Há a suspeita de que o projétil tenha ficado alojado no interior do reservatório.

A vítima foi orientada a comparecer à Delegacia de Polícia Civil de Apucarana, levando o veículo e uma cópia do boletim de ocorrência, para a realização de perícia técnica e demais procedimentos necessários à apuração dos fatos.

As circunstâncias do ocorrido deverão ser investigadas. Até o momento, não há informações sobre a origem do possível disparo ou sobre suspeitos.

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