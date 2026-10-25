Ainda há possibilidade de pancadas de chuva pontualmente intensas, acompanhadas de raios neste domingo

(Simepar) O domingo (25) será marcado por chuvas isoladas em todas as regiões paranaenses. Diferentemente do sábado, quando foram registradas chuvas intensas, hoje a expectativa é de períodos de sol intercalados com momentos de céu encoberto e ocorrência de chuva fraca, em geral.

Ainda há possibilidade de pancadas de chuva pontualmente intensas, acompanhadas de raios, no Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro e Campos Gerais, onde o tempo ficará mais abafado.

No entanto, a tendência é de que essas ocorrências sejam isoladas e passageiras. No Oeste e Sudoeste, as temperaturas se elevam gradualmente ao longo do dia, enquanto do Centro-Sul ao Litoral os termômetros devem registrar valores mais amenos.