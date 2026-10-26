Homem relata que foi agredido na noite de domingo no centro da cidade

A Polícia Militar foi acionada na noite de domingo (25) para atender uma ocorrência de vias de fato na Rua Luiz Vignoli, na região central de Jandaia do Sul.

De acordo com o boletim de ocorrência, um homem relatou aos policiais que havia sido agredido em via pública, mas afirmou não ter visto quem teria cometido as agressões.

Uma equipe médica foi acionada para prestar atendimento, porém o homem recusou os cuidados oferecidos. Os policiais realizaram buscas nas proximidades, mas nenhum suspeito foi localizado.

Após orientar o solicitante sobre os procedimentos cabíveis, a equipe informou que intensificaria o patrulhamento na região.