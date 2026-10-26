Casal e três filhos morrem em grave colisão na BR-373

Um grave acidente de trânsito registrado na noite de domingo (25) resultou na morte de cinco pessoas da mesma família na BR-373, na região do distrito da Paz, em Candói, no Centro-Sul do Paraná. As vítimas são um casal e os três filhos pequenos.

De acordo com as informações divulgadas, a família estava em um Volkswagen Gol, com placas de Candói, quando o veículo foi atingido por uma caminhonete Ford Ranger. Com a força do impacto, a caminhonete saiu da pista e caiu em uma ribanceira.

O pai, de 29 anos, chegou a ser socorrido pelas equipes de emergência, mas morreu durante o deslocamento para atendimento hospitalar. A esposa dele, de 25 anos, e os três filhos também morreram em decorrência do acidente. Entre as crianças estavam uma menina de sete anos e dois meninos gêmeos de aproximadamente dez meses.

A família residia no Assentamento Santa Clara, na região de Candói.

Motorista da caminhonete ficou ferido

O motorista da Ford Ranger, de 18 anos, e um passageiro, de 54 anos, ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento médico.

Conforme informações preliminares, o condutor da caminhonete apresentava sinais de embriaguez. Ele permaneceu sob custódia policial durante a internação e deverá ser encaminhado à delegacia após receber alta médica.

Investigação

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Civil e da Polícia Científica atenderam à ocorrência.

Os corpos das cinco vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Guarapuava para os procedimentos necessários.

A PRF acompanha a ocorrência, e as circunstâncias da colisão serão apuradas pelas autoridades competentes.