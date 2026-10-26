Homem de 30 anos morre após acidente de motocicleta em Rio Bom

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Um homem de 30 anos morreu após sofrer um acidente de motocicleta na Avenida Rio Grande do Sul, em Rio Bom, na noite de domingo (25). A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

De acordo com informações da Polícia Militar, populares acionaram o socorro após o acidente. O socorrista de plantão foi até o local e realizou o encaminhamento da vítima ao hospital.

Devido à gravidade do quadro clínico, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionada. No entanto, o médico plantonista constatou o óbito do homem, cuja causa da morte foi apontada como traumatismo cranioencefálico (TCE).

Conforme relatos de familiares, a motocicleta envolvida no acidente, uma Honda CG 150 Titan KS, de cor vermelha, foi retirada da via pública e guardada ao lado de uma residência próxima ao local.

Um agente da Polícia Civil esteve no local do acidente e no hospital, sendo acionado o Instituto Médico-Legal (IML) para os procedimentos necessários.

A Polícia Militar informou que não foi possível elaborar o Boletim de Acidente de Trânsito Eletrônico (BATEU) naquele momento, devido à ausência de testemunhas presenciais e de informações conclusivas sobre a dinâmica do acidente.

O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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