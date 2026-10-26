Homem de 30 anos morre após acidente de motocicleta em Rio Bom

Um homem de 30 anos morreu após sofrer um acidente de motocicleta na Avenida Rio Grande do Sul, em Rio Bom, na noite de domingo (25). A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

De acordo com informações da Polícia Militar, populares acionaram o socorro após o acidente. O socorrista de plantão foi até o local e realizou o encaminhamento da vítima ao hospital.

Devido à gravidade do quadro clínico, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionada. No entanto, o médico plantonista constatou o óbito do homem, cuja causa da morte foi apontada como traumatismo cranioencefálico (TCE).

Conforme relatos de familiares, a motocicleta envolvida no acidente, uma Honda CG 150 Titan KS, de cor vermelha, foi retirada da via pública e guardada ao lado de uma residência próxima ao local.

Um agente da Polícia Civil esteve no local do acidente e no hospital, sendo acionado o Instituto Médico-Legal (IML) para os procedimentos necessários.

A Polícia Militar informou que não foi possível elaborar o Boletim de Acidente de Trânsito Eletrônico (BATEU) naquele momento, devido à ausência de testemunhas presenciais e de informações conclusivas sobre a dinâmica do acidente.

O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.