Mulher é agredida pelo convivente e recebe atendimento médico em Jandaia do Sul

Uma mulher foi agredida pelo convivente na madrugada deste domingo (25), na região central de Jandaia do Sul. A ocorrência de violência doméstica foi registrada pela Polícia Militar por volta das 3h08, na Rua Professor Roberto Resende Chaves.
De acordo com as informações da ocorrência, a vítima acionou a Polícia Militar pelo telefone 190 e aguardou a chegada da equipe em via pública. Ela relatou que estava com o convivente na casa de familiares, onde ingeriam bebidas alcoólicas, e que, durante o trajeto de volta para a residência do casal, os dois começaram a discutir.
Segundo o relato, o homem, de 27 anos, teria desferido socos no rosto da mulher. Após a agressão, ela saiu do veículo e acionou a polícia.
A equipe constatou uma lesão no olho esquerdo da vítima, que foi encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal (PAM), onde recebeu atendimento médico. Posteriormente, ela foi levada para sua residência e orientada pelos policiais.
Após o atendimento, a Polícia Militar realizou patrulhamento pela Estrada São Roque, onde o suspeito poderia estar na casa de familiares. No entanto, ele não foi localizado até o registro da ocorrência.