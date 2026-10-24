Governo do Estado monitora rodovias estaduais; chuva intensa causa deslizamento em encostas

(AEN) A chuva intensa que atinge o estado causou estragos em algumas rodovias paranaenses. Em decorrência do acumulado das chuvas, registrou-se um deslizamento de encostas na rodovia PR-466, no km 228, entre Palmeirinha e Turvo. Equipes operacionais do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) já estão em deslocamento para o trecho, a fim de efetuar a sinalização, avaliação técnica das margens da via e a imediata desobstrução da faixa de rolamento.

Além disso, em razão de deslizamentos causados pelas chuvas, permanece totalmente proibido o tráfego de veículos de carga no trecho entre Telêmaco Borba e Harmonia (PR-239). As rotas de desvio obrigatórias estabelecidas são:

Veículos com carga na MA, com destino a Ponta Grossa, Curitiba, Rio Negro e Paranaguá, devem realizar o desvio por Curiúva.

Veículos com carga na unidade PUMA, com destino a São Paulo, devem realizar o desvio por Tibagi.

ATUALIZAÇÃO – A Superintendência Regional Oeste, informa que a rodovia PR-281 encontra-se totalmente interditada no km 595, no trecho entre os municípios de Realeza e Planalto, devido a uma queda de barreira registrada no início da tarde deste sábado.

​Equipes da Defesa Civil já estão mobilizadas e deslocando maquinários pesados ao local para dar início aos trabalhos de desobstrução da pista e remoção do material.

​A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atua na região orientando os motoristas e coordenando o fluxo de veículos nas principais interseções e acessos ao trecho bloqueado.

Também foram registradas quedas de árvores na rodovia PR-364, no km 124, no trecho da Serra do Leão. Equipes operacionais já estão em deslocamento para desobstrução da pista,.

​Novas atualizações serão divulgadas conforme o avanço dos trabalhos.

CUIDADOS – A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística (SEIL) e o DER/PR reforçam o pedido de cautela redobrada aos condutores devido à pista molhada pelas chuvas, solicitando que programem as viagens com antecedência e sigam rigorosamente a sinalização. Em situações de emergência, os acionamentos devem ser feitos junto à Defesa Civil pelo telefone 199 ou ao Corpo de Bombeiros pelo 193.