Veículo conduzido por adolescente é aprendido em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 16h09 desta sexta-feira (10) na Rua José Maria de Paula.

Conforme a PM, durante o patrulhamento pelo local acima citado foi visualizado uma adolescente com uniforme escolar, conduzindo um veículo GM Cruze.

Foi dada voz de abordagem e identificada a pessoa de 16 anos, que não possui CNH, APP ou PPD e o passageiro, que relatou ser proprietário do veículo e que também não possui habilitação para dirigir.

Ao checar o veículo em questão via sistema SESP foi constatado que possui débitos pendentes, pois o último ano de licenciamento pago foi em 2014.

Diante dos fatos foram realizadas as devidas notificações, apreendido o veículo e conduzido até o pátio do DETRAN na 2ª CIA Policial Militar de Jandaia do Sul.

Os abordados foram orientados e liberados no local.

Outro carro apreendido

Durante patrulhamento na Rua José Maria de Paula foi visualizado um veículo VW/Parati avançando o sinal de parada obrigatória e quase colidindo com outro veículo em circulação. Diante dos fatos foi realizada a abordagem e identificado o condutor, este devidamente habilitado.

Ao checar o veículo foi constatado que possui débitos pendentes junto ao DETRAN, foram realizadas as devidas notificações e guinchado o veículo ao pátio do DETRAN na 2ª CIA de polícia militar de Jandaia do Sul. Os abordados foram liberados no local.