Na madrugada deste domingo (26) um veículo colidiu contra um poste na Rua José Maria de Paula esquina com Rua Luiz Vignholi, no centro de Jandaia do Sul.

A equipe da Brigada Comunitária (Defesa Civil) foi acionada, mas quando chegou ao local foi informada por testemunhas, que o motorista havia sido levado, por outro veículo.

Polícia Militar e Copel foram acionadas e o poste precisou ser substituído.