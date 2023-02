O acidente ocorreu por volta das 18h30 desta sábado (11) na BR-376, entre a Granja Figueiredo e o Motel.

Um homem, de 40 anos, conduzia o veículo em direção a Jandaia do Sul quando houve o acidente em uma curva. O carro saiu da pista e tombou ficando com as rodas para cima.

A equipe da Brigada Comunitária (Defesa Civil) de Jandaia do Sul socorreu o motorista, que é morador de Mandaguari. Ele sofreu apenas escoriações e foi levado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima.