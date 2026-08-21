Suspeito pelo desaparecimento de primas morre em confronto com policiais em Mandaguari

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Foto André Amaral
Clayton Antônio da Silva Cruz, de 39 anos, conhecido pelos apelidos “Dog Dog” e “Sagaz”, morreu na manhã desta sexta-feira (21) durante uma operação policial em Mandaguari. Ele era considerado o principal suspeito no desaparecimento das primas Letycia Garcia Mendes e Sttela Dalva Melegari Almeida, ambas de 18 anos.
Segundo informações divulgadas pelas autoridades, equipes do TIGRE, da DENARC e policiais civis de Cianorte foram até uma residência onde Clayton estaria escondido para cumprir um mandado de prisão. Ao perceber a presença dos agentes, ele tentou fugir pelos fundos de imóveis, pulando muros.
Durante a fuga, o suspeito teria invadido uma residência e feito uma família refém. Os policiais conseguiram chegar ao imóvel e, durante a ação, houve um confronto armado. Clayton foi atingido por disparos e morreu no local. A família foi resgatada sem ferimentos.
Desaparecimento das primas
Letycia e Sttela desapareceram após saírem de Cianorte para uma festa na região. As duas foram vistas pela última vez na madrugada de 21 de abril, em uma casa noturna de Paranavaí. Desde então, as investigações da Polícia Civil passaram a considerar a possibilidade de um duplo homicídio.
Clayton era procurado desde abril e, segundo a investigação, utilizava identidade falsa e também era conhecido pelos nomes “Davi”, “Dog Dog” e “Sagaz”. Ele ainda possuía um mandado de prisão relacionado a um crime de roubo.
Mesmo com a morte do principal suspeito, as investigações continuam. As forças de segurança ainda trabalham para localizar as duas jovens e esclarecer definitivamente o que aconteceu com elas.
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