Trio é preso após furto de cabos em subestação da Sanepar em Jandaia do Sul

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Três homens foram detidos na noite de quinta-feira (20) após serem identificados como suspeitos de furtar cabos de uma subestação da Sanepar, localizada na Estrada Marumbizinho, na zona rural de Jandaia do Sul.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após o registro do furto. Durante o deslocamento até o local, os policiais avistaram dois homens saindo de uma área de mata. Eles foram abordados e disseram que haviam capotado o veículo e precisavam de ajuda.
Os dois, moradores de Apucarana, foram identificados como homens de 28 e 23 anos. Como estavam nas proximidades da subestação, foram conduzidos para averiguação. Ao analisar as imagens das câmeras de segurança, os policiais constataram que a dupla aparecia durante a ação criminosa.
Ainda conforme a PM, o veículo utilizado no furto, um Audi preto, havia capotado durante a fuga. Diante das evidências, os dois teriam confessado a participação no crime.
Durante o atendimento, os suspeitos informaram que um segundo veículo, um Celta preto, teria sido utilizado para transportar as ferramentas e os cabos furtados. Aproximadamente 20 metros de cabos teriam sido levados. Segundo os relatos, outras duas pessoas estariam no Celta.
Na sequência, a equipe recebeu a informação de que um terceiro suspeito estaria na região central de Jandaia do Sul. Os policiais realizaram buscas e localizaram um homem de 20 anos, que estava com as roupas sujas. Ele também teria sido identificado nas imagens das câmeras de segurança da subestação.
Os três suspeitos, juntamente com o veículo envolvido na ocorrência, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.
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