Trio é preso após furto de cabos em subestação da Sanepar em Jandaia do Sul

Suspeito pelo desaparecimento de primas morre em confronto com policiais em Mandaguari
Clayton Antônio da Silva Cruz, de 39 anos, conhecido pelos apelidos “Dog Dog” e “Sagaz”, morreu na manhã desta sexta-feira (21) durante uma operação...
Trio é preso após furto de cabos em subestação da Sanepar em Jandaia do...
Três homens foram detidos na noite de quinta-feira (20) após serem identificados como suspeitos de furtar cabos de uma subestação da Sanepar, localizada na...
Isabella aniversariando
Aniversariando nesta sexta-feira (21), Isabella Turra Ravaneli. Neste dia especial, a família deseja que Isabella tenha um feliz aniversário e que Deus esteja sempre presente...
Identificadas as três mulheres que morreram em acidente na região de Maringá
Três mulheres morreram após o carro em que estavam capotar e cair em uma valeta cheia de água às margens da BR-376, em Mandaguaçu,...
Jandaia do Sul realiza Dia D de Vacinação neste sábado (22)
A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Saúde, realiza neste sábado, 22 de agosto, o Dia D de Vacinação,...
Agosto Lilás reforça a importância da informação e da proteção às mulheres em Jandaia...
Ação da Prefeitura promove conscientização, orientação e prevenção à violência contra a mulher A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de...
Três mulheres morrem em acidente na região de Maringá
Por volta das 03h40, da madrugada de hoje, (20), no km 153 da BR 376, em Mandaguaçu houve um capotamento com três óbitos. Segundo a...