Suspeito apalpa adolescente de 16 anos após invadir residência na Vila Rica

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Um caso de importunação sexual mobilizou a Polícia Militar na noite da última terça-feira (25), no bairro Vila Rica, em Jandaia do Sul.
De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado por volta das 20h36, a mãe da vítima acionou a equipe policial logo após chegar do trabalho e encontrar a filha, uma adolescente de 16 anos, chorando. A jovem relatou que, por volta das 13h30, ao retornar do colégio, um indivíduo de 34 anos entrou na residência sem permissão alegando que precisava de um medicamento para sua sogra, moradora vizinha.
Receosa com a presença do homem no imóvel, a adolescente solicitou que ele aguardasse no portão. No momento em que entregava o remédio, o suspeito apalpou os seios da menor, deu uma risada e afirmou que “voltaria mais tarde”, fugindo em seguida.
A Polícia Militar prestou orientações às vítimas e confeccionou o boletim, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para que o caso seja investigado e as medidas cabíveis sejam tomadas.
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