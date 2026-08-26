Residência arrombada na BR-369 em Jandaia do Sul tem cofre violado e jóias furtadas

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Uma residência localizada às margens da Rodovia BR-369, nos fundos de uma empresa em Jandaia do Sul, foi alvo de furto qualificado na manhã desta terça-feira (25). O morador percebeu a ação ao retornar ao local por volta das 9h.
Segundo informações do relatório da Polícia Militar, os criminosos arrombaram a porta de acesso e reviraram todos os cômodos da casa. Durante a ação, um cofre foi forçado e abandonado no local. Foram levados diversos objetos de valor, incluindo jóias e utensílios domésticos.
Em varredura pela mata nos fundos da propriedade — rota utilizada pelos suspeitos para a fuga —, um funcionário da vítima encontrou porta-jóias vazios caídos ao solo.
A Polícia Militar prestou atendimento e orientou o proprietário, que solicitou as imagens das câmeras de monitoramento da região para repassá-las à Polícia Civil, responsável por conduzir as investigações.
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