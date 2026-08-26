Ocorrências policiais movimentam Bom Sucesso nesta terça-feira
A Polícia Militar registrou diferentes ocorrências em Bom Sucesso nesta terça-feira (25), incluindo abordagem de suspeito, desentendimento entre casal e duas situações de infração...
Suspeito apalpa adolescente de 16 anos após invadir residência na Vila Rica
Um caso de importunação sexual mobilizou a Polícia Militar na noite da última terça-feira (25), no bairro Vila Rica, em Jandaia do Sul. De acordo...
Residência arrombada na BR-369 em Jandaia do Sul tem cofre violado e jóias furtadas
Uma residência localizada às margens da Rodovia BR-369, nos fundos de uma empresa em Jandaia do Sul, foi alvo de furto qualificado na manhã...
Homem é encontrado morto em residência no Jardim das Flores
A Brigada Comunitária de Jandaia do Sul foi acionada no início da manhã desta quarta-feira (26) para atender uma ocorrência inicialmente registrada como tentativa...
Acidente entre trem e carro interdita trevo do Panela de Pedra, em Jandaia do...
Um acidente envolvendo um trem e um VW Fox deixou o trânsito interrompido no trevo do Panela de Pedra, em Jandaia do Sul, no...
O que diz o Simepar sobre o clima nesta terça e quarta
Nesta terça-feira (25), as temperaturas apresentam elevação gradual já durante o amanhecer, com redução da sensação de frio em comparação aos últimos dias. À...
Brasil multa TikTok em R$ 153,7 mi por falhas em dados de adolescentes
(Agência Brasil) A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) aplicou multas que somam R$ 153,7 milhões à ByteDance Brasil Tecnologia, responsável pela plataforma TikTok...