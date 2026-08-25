Acidente entre trem e carro interdita trevo do Panela de Pedra, em Jandaia do Sul

Acidente entre trem e carro interdita trevo do Panela de Pedra, em Jandaia do...
Um acidente envolvendo um trem e um VW Fox deixou o trânsito interrompido no trevo do Panela de Pedra, em Jandaia do Sul, no...
O que diz o Simepar sobre o clima nesta terça e quarta
Nesta terça-feira (25), as temperaturas apresentam elevação gradual já durante o amanhecer, com redução da sensação de frio em comparação aos últimos dias. À...
Brasil multa TikTok em R$ 153,7 mi por falhas em dados de adolescentes
(Agência Brasil) A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) aplicou multas que somam R$ 153,7 milhões à ByteDance Brasil Tecnologia, responsável pela plataforma TikTok...
Cristiane aniversariando nesta terça (25)
André, Sarah e Soraya desejam um feliz aniversário.
Empinou próximo a viatura e teve moto apreendida
Um motociclista de 22 anos foi flagrado realizando uma manobra perigosa durante a tarde desta segunda-feira (24), em São Pedro do Ivaí. A ocorrência...
Aniversariando Rúbia Bueno
Rúbia Bueno está de aniversário nesta terça-feira (25). Amigos do Hospital Santa desejam feliz aniversário.
Maicon eletricista aniversariando
Maicon faz aniversário nesta segunda-feira (24). Familiares e amigos enviam Parabéns.