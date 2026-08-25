Acidente entre trem e carro interdita trevo do Panela de Pedra, em Jandaia do Sul

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Um acidente envolvendo um trem e um VW Fox deixou o trânsito interrompido no trevo do Panela de Pedra, em Jandaia do Sul, no início da noite desta terça-feira (25). A ocorrência foi registrada por volta das 17h50.
A condutora do veículo foi socorrida pela equipe da Brigada Comunitária. Apesar do impacto, ela não sofreu ferimentos graves.
O acidente provocou a interdição do trânsito no local, que é uma das principais entradas e saídas de Jandaia do Sul e também dá acesso aos municípios do Vale do Ivaí.
Com o bloqueio, o fluxo de veículos foi desviado e houve sobrecarga no trânsito da Rua Souza Naves, que registrou maior movimentação durante o período de interrupção.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
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