Homem é encontrado morto em residência no Jardim das Flores

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A Brigada Comunitária de Jandaia do Sul foi acionada no início da manhã desta quarta-feira (26) para atender uma ocorrência inicialmente registrada como tentativa de homicídio na Rua das Acácias, no Jardim das Flores.
Ao chegar ao local, os socorristas encontraram Reginaldo de Souza Menezes, de 46 anos, já sem vida no local.
Diante da situação, a Polícia Civil foi acionada e deve investigar as circunstâncias da morte. As causas e a dinâmica do ocorrido ainda não foram esclarecidas.
Mais informações em breve.
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