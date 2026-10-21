Vagas para auxiliar geral, pedreiro, aux. adminitrativo e cozinheiro(a)

Prefeitura promove evento sobre conscientização e cuidados com a saúde da mulher
A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Saúde, participou na tarde desta segunda-feira (19 de outubro), de um...
ONU alerta para El Niño “sem precedentes” com pico máximo no fim de 2026
A Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU), emitiu um alerta nesta quarta-feira, 21 de outubro de 2026, sobre...
Prefeito Ditão e vice Inei cumprem agenda em Curitiba para tratar de obras e...
Reuniões com representantes do Governo do Paraná tiveram como objetivo acompanhar projetos, agilizar a liberação de recursos e garantir o andamento de obras importantes...
Mulher sofre queimaduras após ser empurrada contra fogão durante discussão em Jandaia do Sul
Uma mulher de 44 anos sofreu queimaduras após ser empurrada contra um fogão durante uma discussão com o convivente, de 29 anos, na madrugada...
Homem perde R$ 9 mil em golpe na compra de carro anunciado no Facebook...
Um homem foi vítima de um golpe de estelionato após tentar comprar um veículo anunciado no Facebook Marketplace. O caso foi registrado pela Polícia...
Prefeitura realiza reparos emergenciais em telhados de CMEIs e Escolas após período de chuvas...
A Prefeitura de Jandaia do Sul realizou manutenções emergenciais nos telhados dos CMEIs Criança Feliz, Pingo de Gente e Delfina Vinholi, após o período...
Caminhão carregado com entulho cai em barranco após suposta falha nos freios em Borrazópolis
Um caminhão equipado com uma caçamba de entulho caiu em um barranco na terça-feira (20), em Borrazópolis. Apesar da gravidade do acidente, o motorista...