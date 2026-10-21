Homem perde R$ 9 mil em golpe na compra de carro anunciado no Facebook em Jandaia do Sul

Um homem foi vítima de um golpe de estelionato após tentar comprar um veículo anunciado no Facebook Marketplace. O caso foi registrado pela Polícia Militar na noite de terça-feira (20), em Jandaia do Sul.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que encontrou um anúncio de um GM Corsa Super, ano 1997, pelo valor de R$ 9 mil. Após entrar em contato com o anunciante, o homem recebeu fotos, vídeos e documentos que simulavam procedimentos de vistoria do automóvel em uma seguradora e a transferência do veículo para o nome do comprador.

Convencido de que a negociação era legítima, ele realizou transferências via Pix, divididas entre instituições bancárias, totalizando R$ 9 mil.

Após receber o dinheiro, o suposto intermediador, que teria afirmado ser de Campo Mourão, informou que faria a entrega do carro. Posteriormente, porém, alegou ter sofrido um acidente de trânsito durante o deslocamento e disse que o veículo havia sido encaminhado a uma oficina.

Na sequência, o suspeito passou a solicitar novos pagamentos para supostamente custear o conserto do automóvel. Foi nesse momento que a vítima desconfiou da situação e percebeu que poderia ter caído em um golpe.

O homem procurou a Polícia Militar, que registrou a ocorrência e o orientou sobre os procedimentos legais e administrativos junto às instituições financeiras e aos órgãos competentes.