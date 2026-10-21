Homem perde R$ 9 mil em golpe na compra de carro anunciado no Facebook em Jandaia do Sul

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Um homem foi vítima de um golpe de estelionato após tentar comprar um veículo anunciado no Facebook Marketplace. O caso foi registrado pela Polícia Militar na noite de terça-feira (20), em Jandaia do Sul.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que encontrou um anúncio de um GM Corsa Super, ano 1997, pelo valor de R$ 9 mil. Após entrar em contato com o anunciante, o homem recebeu fotos, vídeos e documentos que simulavam procedimentos de vistoria do automóvel em uma seguradora e a transferência do veículo para o nome do comprador.

Convencido de que a negociação era legítima, ele realizou transferências via Pix, divididas entre instituições bancárias, totalizando R$ 9 mil.

Após receber o dinheiro, o suposto intermediador, que teria afirmado ser de Campo Mourão, informou que faria a entrega do carro. Posteriormente, porém, alegou ter sofrido um acidente de trânsito durante o deslocamento e disse que o veículo havia sido encaminhado a uma oficina.

Na sequência, o suspeito passou a solicitar novos pagamentos para supostamente custear o conserto do automóvel. Foi nesse momento que a vítima desconfiou da situação e percebeu que poderia ter caído em um golpe.

O homem procurou a Polícia Militar, que registrou a ocorrência e o orientou sobre os procedimentos legais e administrativos junto às instituições financeiras e aos órgãos competentes.

 

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