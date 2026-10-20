Prefeitura realiza reparos emergenciais em telhados de CMEIs e Escolas após período de chuvas intensas

A Prefeitura de Jandaia do Sul realizou manutenções emergenciais nos telhados dos CMEIs Criança Feliz, Pingo de Gente e Delfina Vinholi, após o período de chuvas intensas registrado na região. As intervenções tiveram como objetivo corrigir pontos que apresentaram problemas e garantir melhores condições de segurança e funcionamento das unidades. Escola César Lattes e Olavo Bilac também passaram por ajustes.

O CMEI Criança Feliz foi o mais afetado

O CMEI Criança Feliz possui histórico de problemas estruturais desde sua inauguração, principalmente relacionados ao sistema de calhas e à cobertura. Além disso, os CMEIs do município não passam por reformas desde 2019, o que reforça a necessidade de uma avaliação mais ampla das estruturas. Diante das chuvas recentes, a Administração Municipal realizou os reparos necessários de forma emergencial também nas unidades Pingo de Gente e Delfina Vinholi, buscando evitar novos transtornos e preservar os prédios públicos.

Revisão completa nas estruturas do município

Além dessas intervenções, a Prefeitura está realizando uma revisão completa das estruturas de telhado de todos os CMEIs e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. O trabalho terá caráter preventivo e busca identificar possíveis necessidades de manutenção, ampliar a segurança das unidades e garantir melhores condições de atendimento à população.