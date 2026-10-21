Prefeitura promove evento sobre conscientização e cuidados com a saúde da mulher

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Saúde, participou na tarde desta segunda-feira (19 de outubro), de um evento na ASSEM (Associação dos Servidores Públicos Municipais), com orientações sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, dentro da campanha Outubro Rosa.

A ação foi realizada pela Procuradoria Especial da Mulher de Jandaia do Sul e tem como objetivo conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção, dos exames preventivos e dos cuidados com a saúde, reforçando também o acolhimento, a orientação e a defesa dos direitos das mulheres.

Fonte: Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul

Imagens: Jonathas Machado