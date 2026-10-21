Prefeito Ditão e vice Inei cumprem agenda em Curitiba para tratar de obras e investimentos em Jandaia do Sul

Reuniões com representantes do Governo do Paraná tiveram como objetivo acompanhar projetos, agilizar a liberação de recursos e garantir o andamento de obras importantes para o município.

O prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, e o vice-prefeito Inei Heckert estiveram em Curitiba, nesta terça-feira (20), cumprindo agenda de compromissos junto ao Governo do Estado do Paraná. As visitas tiveram como objetivo acompanhar o andamento de projetos, discutir a liberação de recursos e buscar agilidade na execução de obras e investimentos destinados ao município neste final de mandato.

Durante a agenda na Casa Civil, os representantes de Jandaia do Sul se reuniram com o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, e com o subchefe, Lúcio Tasso, para apresentar demandas e tratar dos encaminhamentos necessários à continuidade de projetos importantes para a cidade.

Entre os principais assuntos discutidos estiveram a revitalização da Estação Ferroviária de Jandaia do Sul, a construção da nova Escola Municipal John Kennedy e a pavimentação das Vilas Rurais Paraíso e Vicente Pupio.

Agenda na Secretaria das Cidades

Ainda em Curitiba, o prefeito Ditão e o vice Inei também estiveram na Secretaria de Estado das Cidades (SECID), onde se reuniram com o secretário Giacobo para tratar da liberação de recursos e do andamento de projetos que já estavam em tramitação junto ao Governo do Estado.

Durante o encontro, foram discutidos encaminhamentos administrativos e técnicos necessários para dar continuidade às propostas apresentadas pelo município, buscando acelerar os processos e viabilizar novos investimentos em infraestrutura e desenvolvimento urbano.

Compromisso com o desenvolvimento de Jandaia do Sul

Segundo o prefeito Ditão Pupio, a administração municipal tem mantido contato constante com o Governo do Estado para acompanhar os projetos e garantir os encaminhamentos necessários.

“Estamos trabalhando muito para que essas obras saiam do papel e se tornem realidade. São melhorias esperadas pela nossa população e que vão fazer a diferença na vida das pessoas. Por isso, estamos sempre buscando recursos, cobrando agilidade e acompanhando cada etapa. Nosso compromisso é continuar trabalhando pelo desenvolvimento de Jandaia do Sul”, destacou o prefeito.