Caminhão carregado com entulho cai em barranco após suposta falha nos freios em Borrazópolis

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Foto Blog do Berimbau

Um caminhão equipado com uma caçamba de entulho caiu em um barranco na terça-feira (20), em Borrazópolis. Apesar da gravidade do acidente, o motorista saiu ileso.

Segundo as informações, o caminhão transportava uma caçamba de entulho e estava na região do Calçadão. Sem conseguir parar, o veículo desceu pela Rua Rio Grande do Norte, atravessou a Rua Independência e acabou caindo no barranco, ficando com as rodas voltadas para cima.

Durante a descida, o caminhão teria atingido uma motocicleta, que acabou sendo desviada, evitando uma situação ainda mais grave.

No local, um poste e uma árvore ajudaram a segurar o veículo, impedindo que ele avançasse ainda mais.

A ocorrência chamou a atenção pelo risco envolvido, já que, logo abaixo do barranco, existe uma residência que poderia ter sido atingida caso o caminhão tivesse seguido adiante.

Apesar dos danos provocados no veículo e da gravidade da situação, o acidente terminou sem registro de feridos.

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