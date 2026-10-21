Mulher sofre queimaduras após ser empurrada contra fogão durante discussão em Jandaia do Sul

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Uma mulher de 44 anos sofreu queimaduras após ser empurrada contra um fogão durante uma discussão com o convivente, de 29 anos, na madrugada desta quarta-feira (21), em Jandaia do Sul. O caso foi atendido pela Polícia Militar e registrado como ameaça contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada por volta das 0h57 para atender a uma situação de perturbação do sossego, com informações de que um homem estaria em via pública portando uma arma branca, na região central da cidade.

No local, a vítima relatou aos policiais que havia retornado de um bar, onde consumia bebidas alcoólicas com o convivente, quando os dois iniciaram uma discussão motivada pelo funcionamento do fogão a gás. Durante o desentendimento, o homem teria empurrado a mulher contra o fogão, provocando queimaduras.

Ainda conforme o relato, o suspeito tentou agredi-la fisicamente e afirmou repetidamente que ela merecia apanhar. A filha da vítima interveio para conter a agressão, mas também teria sido ameaçada pelo homem.

Na sequência, o indivíduo teria pegado uma faca. Diante da situação, a mulher deixou a residência acompanhada das duas filhas e procurou ajuda em um estabelecimento comercial próximo.

Quando a equipe da Polícia Militar chegou, o suspeito estava na via pública, mas fugiu ao perceber a presença da viatura. Os policiais realizaram buscas no imóvel e patrulhamento nas imediações, porém ele não foi localizado até o encerramento do atendimento.

Por questões de segurança, a vítima informou que passaria a noite na casa de amigos. Ela e as demais pessoas envolvidas foram orientadas pela equipe policial sobre os procedimentos legais cabíveis e o encaminhamento do caso à Polícia Judiciária.

O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.

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