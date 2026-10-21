Mulher sofre queimaduras após ser empurrada contra fogão durante discussão em Jandaia do Sul

Uma mulher de 44 anos sofreu queimaduras após ser empurrada contra um fogão durante uma discussão com o convivente, de 29 anos, na madrugada desta quarta-feira (21), em Jandaia do Sul. O caso foi atendido pela Polícia Militar e registrado como ameaça contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada por volta das 0h57 para atender a uma situação de perturbação do sossego, com informações de que um homem estaria em via pública portando uma arma branca, na região central da cidade.

No local, a vítima relatou aos policiais que havia retornado de um bar, onde consumia bebidas alcoólicas com o convivente, quando os dois iniciaram uma discussão motivada pelo funcionamento do fogão a gás. Durante o desentendimento, o homem teria empurrado a mulher contra o fogão, provocando queimaduras.

Ainda conforme o relato, o suspeito tentou agredi-la fisicamente e afirmou repetidamente que ela merecia apanhar. A filha da vítima interveio para conter a agressão, mas também teria sido ameaçada pelo homem.

Na sequência, o indivíduo teria pegado uma faca. Diante da situação, a mulher deixou a residência acompanhada das duas filhas e procurou ajuda em um estabelecimento comercial próximo.

Quando a equipe da Polícia Militar chegou, o suspeito estava na via pública, mas fugiu ao perceber a presença da viatura. Os policiais realizaram buscas no imóvel e patrulhamento nas imediações, porém ele não foi localizado até o encerramento do atendimento.

Por questões de segurança, a vítima informou que passaria a noite na casa de amigos. Ela e as demais pessoas envolvidas foram orientadas pela equipe policial sobre os procedimentos legais cabíveis e o encaminhamento do caso à Polícia Judiciária.

O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.