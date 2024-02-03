Vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de Jandaia do Sul

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VAGAS DISPONÍVEIS NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR, OS INTERESSADOS PODEM COMPARECER NA AGÊNCIA OU  BAIXAR O APLICATIVO EMPREGA BRASIL

 

VAGAS VAGAS
MOTORISTA – CNH categoria C 01
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA – MASCULINO 15
AUXILIAR EM CORTE DE CONFECÇÕES 01
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 04
AUXILIAR DE LIMPEZA – FEMININO 03
AUXILIAR DE COZINHA – FEMININO 01
REPOSITOR EM MERCADO (DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO) AMBOS OS SEXOS 01
COSTUREIRA – FEMININO 01
AUXILIAR DE COZINHA – FEMININO 01
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO ( com experiência ou sem ) 01
SERVIÇOS GERAIS ( saber operar empilhadeira) 01
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 10
AUXILIAR DE LIMPEZA 03
AUXILIAR DE ACABAMENTO EM PRÉ MOLDADOS – FEMININO 01
PEDREIRO – EXPERIÊNCIA EM FAZER CONSOLO PRÉ MOLDADO 01
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 01
VAGAS PCD  
AUXILIAR DE LIMPEZA 01

 
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS 01
REPOSITOR (a) DE MERCADORIAS 01
OPERADOR (a) DE CAIXA 01

 

 

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