Vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de Jandaia do Sul

VAGAS DISPONÍVEIS NA AGÊNCIA DO TRABALHADOR, OS INTERESSADOS PODEM COMPARECER NA AGÊNCIA OU BAIXAR O APLICATIVO EMPREGA BRASIL
|VAGAS
|VAGAS
|MOTORISTA – CNH categoria C
|01
|AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA – MASCULINO
|15
|AUXILIAR EM CORTE DE CONFECÇÕES
|01
|MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA
|04
|AUXILIAR DE LIMPEZA – FEMININO
|03
|AUXILIAR DE COZINHA – FEMININO
|01
|REPOSITOR EM MERCADO (DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO) AMBOS OS SEXOS
|01
|COSTUREIRA – FEMININO
|01
|AUXILIAR DE COZINHA – FEMININO
|01
|TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO ( com experiência ou sem )
|01
|SERVIÇOS GERAIS ( saber operar empilhadeira)
|01
|AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO
|10
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|03
|AUXILIAR DE ACABAMENTO EM PRÉ MOLDADOS – FEMININO
|01
|PEDREIRO – EXPERIÊNCIA EM FAZER CONSOLO PRÉ MOLDADO
|01
|TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
|01
|VAGAS PCD
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|01
|OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS
|01
|REPOSITOR (a) DE MERCADORIAS
|01
|OPERADOR (a) DE CAIXA
|01