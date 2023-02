Vagas de trabalho para Jandaia do Sul e Cambira

Aproveite as nossas novas oportunidades de emprego, e torne seu 2023 muito melhor. Envie seu currículo para o nosso e-mail rh@grupoforus.com.br, WhatsApp 43 99181-6690 ou acesse o nosso site www.grupoforus.com.br e confira quais vagas em aberto se encaixam com você.

AUXILIAR DE ESTOQUE – (DOMINUS – JANDAIA DO SUL)

TÉCNICO DE SEGURANÇA – (DOMINUS – JANDAIA DO SUL)

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – (DOMINUS – JANDAIA DO SUL)

AUXILIAR DE LIMPEZA – (DOMINUS – JANDAIA DO SUL)

ZELADOR – (DOMINUS – JANDAIA DO SUL)

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL MECANICA – (DOMINUS – JANDAIA DO SUL)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO SEGURANÇA DO TRABALHO – (DOMINUS – JANDAIA DO SUL)

ASSISTENTE DE LABORATÓRIO – (DOMINUS – JANDAIA DO SUL)

DESENVOLVEDOR – (FARMGO – MARINGÁ)

ASSISTENTE DE LABORATÓRIO – (FORBIO – APUCARANA)

ANALISTA DE E-COMMERCE – (FORQUÍMICA – CAMBIRA)

ELETRICISTA – (FORQUÍMICA – CAMBIRA)

MECÂNICO INDUSTRUAL – (FORQUÍMICA – CAMBIRA)

JOVEM APRENDIZ – (FORQUÍMICA – CAMBIRA)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESQUISA – (FORQUÍMICA – CAMBIRA)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE MANUTENÇÃO – (FORQUÍMICA – CAMBIRA)

AUXILIAR DE PESQUISA DE CAMPO – (FORQUÍMICA – CAMBIRA)

ESTÁGIO LABORATÓRIO – (FORQUÍMICA – CAMBIRA)

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – (STEVIA – CAMBIRA)